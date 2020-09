Patrizia Pepe e i suoi capi intramontabili

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 settembre 2020) Ci sono capi, nel proprio guardaroba, destinati a non tramontare mai. Sono quei pezzi che non conoscono mode, stili, tendenze e che per quel vincente mix di tagli, colori o applicazioni fungono da veri passe-partout al di là del tempo e delle stagioni.