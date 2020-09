Paolini-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Jasmine Paolini ha sconfitto in due set Aliona Bolsova, regalandosi la possibilità di affrontare Petra Kvitova al secondo turno. L’atleta ceca è riuscita ad avere la meglio su Oceane Dodin, raggiungendo il secondo atto del torneo e confermandosi tra le possibili vincitrici dello Slam parigino: servirà la miglior Paolini per darle fastidio. La disputa si svolgerà mercoledì 30 settembre o giovedì 1 ottobre, con orario d’inizio non ancora definito: copertura televisiva affidata a Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti al termine dell’incontro. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Jasmineha sconfitto in due set Aliona Bolsova, regalandosi la possibilità di affrontare Petraal secondo turno. L’atleta ceca è riuscita ad avere la meglio su Oceane Dodin, raggiungendo il secondo atto del torneo e confermandosi tra le possibili vincitrici dello Slam parigino: servirà la migliorper darle fastidio. La disputa si svolgerà mercoledì 30 settembre o giovedì 1 ottobre, cond’inizio non ancora definito: copertura televisiva affia Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn), con livesu Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti al termine dell’incontro.

Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Avversari degli italiani (finora) al 2T del #RolandGarros Sonego ???? vs Bublik ???? Giustino ???? vs Schwartzman ???? Cecchina… - lorenzofares : Avversari degli italiani (finora) al 2T del #RolandGarros Sonego ???? vs Bublik ???? Giustino ???? vs Schwartzman ???? Ce… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Day2 del #RolandGarros: ?? Fognini cede a Kukushkin in 4 set ?? Paolini si impone su Bolsova e incontrerà la Kvitova ?? S… - SuperTennisTv : Day2 del #RolandGarros: ?? Fognini cede a Kukushkin in 4 set ?? Paolini si impone su Bolsova e incontrerà la Kvitov… - paoloangeloRF : RT @GeorgeSpalluto: Prima vittoria in carriera in uno Slam per Jasmine Paolini. Battuta per 64 63 Aliona Bolsova che l’anno scorso aveva ra… -