Messi si scusa con il Barcellona: «Ammetto i miei errori» (Di martedì 29 settembre 2020) Lionel Messi si è scusato con i soci del Barcellona dopo l’annuncio dell’addio: le dichiarazioni del fuoriclasse argentino Lionel Messi si è scusato ufficialmente con i soci del Barcellona per la vicenda che ha catalizzato l’attenzione sportiva nel corso delle ultime settimane. Prima l’annuncio dell’addio, poi il dietrofront e infine la stretta di mano verso (almeno) il 2021, anno in cui scadrà il contratto con i blaugrana. «Ammetto i miei errori, sono comunque serviti a rendere migliore e più forte il Barcellona. Dobbiamo unirci tutti e pensare che il meglio deve ancora venire», queste le dichiarazioni del fuoriclasse argentino ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Lionelsi èto con i soci deldopo l’annuncio dell’addio: le dichiarazioni del fuoriclasse argentino Lionelsi èto ufficialmente con i soci delper la vicenda che ha catalizzato l’attenzione sportiva nel corso delle ultime settimane. Prima l’annuncio dell’addio, poi il dietrofront e infine la stretta di mano verso (almeno) il 2021, anno in cui scadrà il contratto con i blaugrana. «, sono comunque serviti a rendere migliore e più forte il. Dobbiamo unirci tutti e pensare che il meglio deve ancora venire», queste le dichiarazioni del fuoriclasse argentino ...

LBT5n4Te0gtlAHR : RT @robertoanversa: @antondepierro Scusa ma perché scomodare la memoria di Moro per fare capire quanto siamo messi male in italia per Salv… - Geppett54825079 : @LegaSalvini State messi male, ogni argomento è la scusa per parlare del processo. Ma tanto il #capitonto non ha pa… - Goose_Fish : @gabrielepx @iscele1965 @e_pagliarini Scusa, ma se fosse necessario ti direi SI. Al momento siamo messi bene, però… - ilLamecus : @_RobertoErre No è un parametro indicativo per la 'sana gestione'. Non un paletto che non ti fa operare. Ma non lo… - ASpolvi : @Arcimerlo Scusa il ritardo Messi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Messi scusa Post voto, centrodestra: "Scusa agli andriesi se dovranno scegliere tra restaurazione e populisti" AndriaViva Messi si scusa con il Barcellona: «Ammetto i miei errori»

Lionel Messi si è scusato con i soci del Barcellona dopo l'annuncio dell'addio: le dichiarazioni del fuoriclasse argentino ...

MotoGP, Miller mette all’asta la visiera a strappo di Quartararo

Due settimane fa la gara dell’australiano è finita anzitempo a causa della visiera a strappo del francese, che ora è stata messa all’asta su charitystars.com ...

Lionel Messi si è scusato con i soci del Barcellona dopo l'annuncio dell'addio: le dichiarazioni del fuoriclasse argentino ...Due settimane fa la gara dell’australiano è finita anzitempo a causa della visiera a strappo del francese, che ora è stata messa all’asta su charitystars.com ...