Maestra d’asilo avvelena 25 bambini per vendetta: condannata a morte (Di martedì 29 settembre 2020) La Maestra d’asilo cinese arrestata lo scorso anno per aver avvelenato 25 bambini è stata condannata a morte. Lo scorso anno la 27enne Maestra d’asilo Wang Yun è stata arrestata in correlazione ad uno scioccante episodio di cronaca. Un’intera classe di bimbi di un asilo di Juaozuo, quello in cui lavorava, ha accusato forti dolori … L'articolo Maestra d’asilo avvelena 25 bambini per vendetta: condannata a morte è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 settembre 2020) Lad’asilo cinese arrestata lo scorso anno per averto 25è stata. Lo scorso anno la 27enned’asilo Wang Yun è stata arrestata in correlazione ad uno scioccante episodio di cronaca. Un’intera classe di bimbi di un asilo di Juaozuo, quello in cui lavorava, ha accusato forti dolori … L'articolod’asilo25perè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GiuseppeBifano1 : RT @carladiveroli: Morì pochi anni dopo in Austria senza mai essere sfiorato dall'ombra del rimorso. (in il Resto del Carlino, 12 aprile 20… - 19donatella : RT @SecolodItalia1: Maestra d’asilo avvelena 25 bambini per vendetta contro le colleghe: mescola nitrato nel cibo della mensa - zazoomblog : Ha avvelenato 25 bambini con nitrato di sodio : Condannata a morte la Maestra d'asilo - RC105RA : RT @SecolodItalia1: Maestra d’asilo avvelena 25 bambini per vendetta contro le colleghe: mescola nitrato nel cibo della mensa - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: Maestra d’asilo avvelena 25 bambini per vendetta contro le colleghe: mescola nitrato nel cibo della mensa -

Ultime Notizie dalla rete : Maestra d’asilo Scuola: come si ripartirà a settembre? SullaScia.net