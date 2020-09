Le opere di Angelini e Pinchi in mostra a Lucca (Di martedì 29 settembre 2020) Marco Angelini e Andrea Pinchi in mostra con la bi-personale dal titolo “La tensione astratta dei segni” al Lu.C.C.A. Lounge&Underground Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È in fondo questo il gioco “serio” che gli artisti Marco Angelini e Andrea Pinchi si… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 29 settembre 2020) Marcoe Andreaincon la bi-personale dal titolo “La tensione astratta dei segni” al Lu.C.C.A. Lounge&Underground Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È in fondo questo il gioco “serio” che gli artisti Marcoe Andreasi… L'articolo Corriere Nazionale.

IleanaMoriconi : RT @AntonioRDV1: Oggi ha inizio micorrize. Si tratta di una rivista letteraria di racconti da me diretta, gli autori non devono aver pubbl… - Spazinclusi3 : RT @AntonioRDV1: Oggi ha inizio micorrize. Si tratta di una rivista letteraria di racconti da me diretta, gli autori non devono aver pubbl… -

Ultime Notizie dalla rete : opere Angelini Le opere di Angelini e Pinchi in mostra a Lucca Corriere Nazionale La tensione astratta dei segni

Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È in fondo questo il gioco “serio” che gli artisti Marco Angelini ...

Angelini Beauty riparte dai profumi dei brand tra negozi e più digitale

Nel suo portafoglio ci sono marchi della moda come Trussardi, Laura Biagiotti e Blumarine per cui Angelini Beauty (Gruppo Angelini) crea, sviluppa e distribuisce a livello internazionale le linee di p ...

Reinventare il linguaggio attraverso un codice del tutto personale che risponde a esigenze estetiche ed emozionali più che funzionali. È in fondo questo il gioco “serio” che gli artisti Marco Angelini ...Nel suo portafoglio ci sono marchi della moda come Trussardi, Laura Biagiotti e Blumarine per cui Angelini Beauty (Gruppo Angelini) crea, sviluppa e distribuisce a livello internazionale le linee di p ...