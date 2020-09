‘Gf Vip 5’, Antonella Elia svela chi dovrebbe vincere secondo lei il reality (Di martedì 29 settembre 2020) Antonella Elia, insieme a Pupo, sta accompagnando Alfonso Signorini in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata tra i protagonisti indiscussi dello scorso anno, la Elia è passata ad essere uno degli opinionisti del programma, fortemente voluta da Alfonso che ha sin da subito amato la sua sincerità e schiettezza nei giudizi di ogni genere. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni Antonella ha detto la sua sul nuovo cast del reality di Canale 5: È un ottimo cast. Quando li vedo giocare o parlare mi diverto. Da spettatrice ho capito che davvero il Gf Vip tiene compagnia, va a finire che ti affezioni ai reclusi. Poi, certo, in base alle dinamiche che si creano prendi le parti dell’uno dell’altro, ma a me adesso fanno tutti tenerezza perché so ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 settembre 2020), insieme a Pupo, sta accompagnando Alfonso Signorini in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata tra i protagonisti indiscussi dello scorso anno, laè passata ad essere uno degli opinionisti del programma, fortemente voluta da Alfonso che ha sin da subito amato la sua sincerità e schiettezza nei giudizi di ogni genere. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoniha detto la sua sul nuovo cast deldi Canale 5: È un ottimo cast. Quando li vedo giocare o parlare mi diverto. Da spettatrice ho capito che davvero il Gf Vip tiene compagnia, va a finire che ti affezioni ai reclusi. Poi, certo, in base alle dinamiche che si creano prendi le parti dell’uno dell’altro, ma a me adesso fanno tutti tenerezza perché so ...

sigulino : RT @fraversion: Tommaso Zorzi ne sta uscendo male da questo GF Vip. #gfvip - zazoomblog : Ascolti Tv 28 settembre 2020 il Gf Vip accelera ma Amendola non si fa superare. Ripartenza ok per Striscia. Bene la… - MondoTV241 : Can Yaman lascia un like sospetto ad una concorrente del GF Vip (FOTO) #grandefratellovip #canyaman - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, ecco i dati d’ascolto della quinta puntata! - infoitcultura : GF Vip, Signorini difende la Pepe e Pretelli si dichiara: pagelle della quinta puntata -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Uragano Laura fa paura, 500mila evacuati negli Usa Affaritaliani.it