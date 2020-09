Casi covid al Genoa, cambiano arbitro e quarto uomo di Benevento-Inter (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prime defezioni ma non negli organici di Benevento e Inter. Mentre Inzaghi e Conte studiano e preparano le ultime mosse, il match in programma domani al “Ciro Vigorito” incassa due forfait. Non saranno della gara Francesco Fourneau e Federico La Penna, in un primo momento scelti rispettivamente come arbitro e quarto uomo della sfida tra giallorossi e nerazzurri. I due capitolini sono stati fermati precauzionalmente dopo il focolaio scoppiato in casa Genoa. Sia Fourneau che La Penna, infatti, erano domenica al “San Paolo“, il primo nelle vesti di quarto uomo e il secondo come responsabile var. In attesa dell’esito dei tamponi, l’Aia ha deciso di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prime defezioni ma non negli organici di. Mentre Inzaghi e Conte studiano e preparano le ultime mosse, il match in programma domani al “Ciro Vigorito” incassa due forfait. Non saranno della gara Francesco Fourneau e Federico La Penna, in un primo momento scelti rispettivamente comedella sfida tra giallorossi e nerazzurri. I due capitolini sono stati fermati precauzionalmente dopo il focolaio scoppiato in casa. Sia Fourneau che La Penna, infatti, erano domenica al “San Paolo“, il primo nelle vesti die il secondo come responsabile var. In attesa dell’esito dei tamponi, l’Aia ha deciso di ...

