Calcio: Conte, mi sono gustato sfida con Fiorentina (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 29 SET - Il tecnico dell'Inter Antonio Conte si è divertito durante la partita contro la Fiorentina e giudica scontata la necessità di cercare un maggiore equilibrio e di migliorare: "... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 29 SET - Il tecnico dell'Inter Antoniosi è divertito durante la partita contro lae giudica scontata la necessità di cercare un maggiore equilibrio e di migliorare: "...

capuanogio : Si è aperto il dibattito sul senso delle panchine lunghe e sulla mancanza di giustizia nelle cinque sostituzioni. C… - SkySport : Inter, Conte riparte dal trequartista: fiducia a Eriksen - interclubpavia : Calcio: Inter; Conte, Benevento? Sara' una partita tosta - ilcirotano : Conte: 'Gol subiti? Il City ne ha presi 5... Pippo Inzaghi un malato di calcio, come me' - - donzauser98 : @AIexDeI @esistenzialinte Secondo me Hakimi sarebbe perfetto, il problema è che Conte vuole aggredire l’avversario,… -