Ad un passo da One UI 3.0 sul Samsung Galaxy S20: riscontri ufficiali (Di martedì 29 settembre 2020) Manca davvero poco all'arrivo sulla scena dell'aggiornamento con One UI 3.0 sul Samsung Galaxy S20. Questi sono i segnali delle ultime ore, che a conti fatti accompagnano le considerazioni sulle offerte per lo smartphone che abbiamo fatto proprio in questi giorni. In particolare, il pacchetto software sarà disponibile a stretto giro in Corea del Sud. Gli utenti interessati possono iscriversi al programma tramite l'app Samsung Members, come è emerso proprio in queste ore. Svolta ad un passo per il Samsung Galaxy S20 con One UI 3.0 La data di lancio ufficiale e il link per il download verranno svelati tramite l'app, quindi se non hai già l'app Samsung Members, è ora di installarla e tenere pronto il tuo ...

