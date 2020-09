Vuole diventare un alieno. Così si taglia naso e orecchie (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è fatto asportare chirurgicamente naso e orecchie. Anthony Loffredo è un francese di 32 anni. Il suo sogno è quello di assomigliare a un alieno. Per questo si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici che lo hanno letteralmente trasformato in un mostro. Ne parla il sito web delle Iene che riporta anche una dichiarazione del diretto interessato. "Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso", ha detto Loffredo a un quotidiano francese. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Si è fatto asportare chirurgicamente. Anthony Loffredo è un francese di 32 anni. Il suo sogno è quello di assomigliare a un. Per questo si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici che lo hanno letteralmente trasformato in un mostro. Ne parla il sito web delle Iene che riporta anche una dichiarazione del diretto interessato. "Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso", ha detto Loffredo a un quotidiano francese. Visualizza questo post su Instagram ...

I Pink Floyd sono indubbiamente una delle band più grandi della storia della musica. Vere e proprie icone di un’epoca, ancora oggi sono considerati delle vere leggende del rock: sono famosi e amati in ...

