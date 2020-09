Vitamina D | SIPPS | “Carente il 60% dei bambini | possibili problemi di rachitismo e massa ossea” Il decalogo degli esperti

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) “Il 60% deiitaliani ha una ipovitaminosi D: una carenza diD. Una percentuale molto alta che deve far riflettere noi clinici. I fattori di rischio sono: ridotta esposizione alla luce solare; elevata pigmentazione cutanea; allattamento al seno esclusivo senza profilassi; adolescenza e obesita'”. Lo dichiara alla Dire Giuseppe Saggese, professore ordinario di Pediatria all’Universita’ di Pisa (Unipi) e direttore responsabile di ‘Ripps’, la rivista ufficiale della Societa’ italiana di Pediatria preventiva e sociale (). Il professore ha elaborato ildellaD, pensato come guida pratica e sintetica per il pediatra. Nello specifico il professore spiega che “anche il latte materno, perfetto da ogni punto di vista, ha ...