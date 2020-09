Quota 100 addio, il premier Conte preferisce investire denaro e risorse sul Reddito di Cittadinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppe Conte non rinnoverà la Quota 100. Ad essere riformato sarà invece il sistema per ottenere il Reddito di Cittadinanza date le molte truffe ad esso collegate. L’intervento del premier Giuseppe Conte presso il festival dell’economia di Trento lascia ben pochi interrogativi sul rinnovamento della cosidetta Quota 100 che sarà abolita,o almeno rivista, in favore … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppenon rinnoverà la100. Ad essere riformato sarà invece il sistema per ottenere ildidate le molte truffe ad esso collegate. L’intervento delGiuseppepresso il festival dell’economia di Trento lascia ben pochi interrogativi sul rinnovamento della cosidetta100 che sarà abolita,o almeno rivista, in favore … L'articolo proviene da leggilo.org.

