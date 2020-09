Previsioni Meteo: breve pausa del maltempo ma tra giovedì e venerdì arriva un’altra forte perturbazione (Di lunedì 28 settembre 2020) Previsioni Meteo – Il tempo, come già annunciato, andrà progressivamente migliorando da domani, martedì 29 settembre, e fino a quasi tutto giovedì, 1 ottobre. 2-3 giorni, quindi, nel segno di una maggiore stabilità su gran parte del territorio nazionale grazie all’evoluzione verso Est del vortice perturbato nordatlantico e un flebile, temporaneo, ma comunque efficiente aumento della pressione. Non sarà proprio tutto sole, localmente sono attesi ancora deboli piogge o locali rovesci, soprattutto sul basso Tirreno, Nord Sicilia, Calabria tirrenica, nel corso di domani, e sulle coste tirreniche centrali, tra Lazio e Nord Campania, sulla Liguria centrale, nella giornata di mercoledì. Tuttavia, il contesto generale sul resto dei settori dovrebbe essere all’insegna di un maggiore ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020)– Il tempo, come già annunciato, andrà progressivamente migliorando da domani, martedì 29 settembre, e fino a quasi tutto giovedì, 1 ottobre. 2-3 giorni, quindi, nel segno di una maggiore stabilità su gran parte del territorio nazionale grazie all’evoluzione verso Est del vortice perturbato nordatlantico e un flebile, temporaneo, ma comunque efficiente aumento della pressione. Non sarà proprio tutto sole, localmente sono attesi ancora deboli piogge o locali rovesci, soprattutto sul basso Tirreno, Nord Sicilia, Calabria tirrenica, nel corso di domani, e sulle coste tirreniche centrali, tra Lazio e Nord Campania, sulla Liguria centrale, nella giornata di mercoledì. Tuttavia, il contesto generale sul resto dei settori dovrebbe essere all’insegna di un maggiore ...

