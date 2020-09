Piateda | finisce con la bicicletta sotto il trattore | grave bimba di 7 anni

(Di lunedì 28 settembre 2020), Sondrio,, 28 settembre 2020 - Una bambina di 7 ann i &e; stata ricoverata in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi in gravi condizioni per un incidente stradale, avvenuto in Valtellina. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Piateda finisce

IL GIORNO

Piateda (Sondrio), 28 settembre 2020 - Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in ospedale nel tardo pomeriggio di oggi in gravi condizioni per un incidente stradale, avvenuto in Valtellina. La bimba ...Sondrio, 21 settembre 2020 - Settembre nero per i cercatori di funghi e per gli escursionisti nelle montagne della Valtellina. Nella mattinata di ieri l’ennesima vittima dopo i morti registrati nei g ...