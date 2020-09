Pagelle Bologna-Parma 4-1: voti, tabellino Serie A 2020/2021 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni, i gol di Bologna-Parma 4-1. Nel posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021 i ragazzi di Sinisa Mihajlovic dominano in lungo e in largo e riescono a trovare i primi tre punti della partita grazie ad una grande prestazione di Soriano. Gli ospiti, a cui non basta il gol di Hernani, per evitare la seconda sconfitta in altrettante partite. Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6, Danilo 6, Tomiyasu 7, Hickey 7 (35’ st Denswil sv); Poli 6 (19’ st Medel 6), Schouten 7.5; Skov Olsen (47’ st Orsolini sv), Soriano 8, Palacio 7 (47’ st Santander sv); Barrow 6 (35’ st Sansone sv). In panchina: Da Costa, Dominguez, Bani, Mbaye, ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni, i gol di4-1. Nel posticipo della seconda giornata del campionato dii ragazzi di Sinisa Mihajlovic dominano in lungo e in largo e riescono a trovare i primi tre punti della partita grazie ad una grande prestazione di Soriano. Gli ospiti, a cui non basta il gol di Hernani, per evitare la seconda sconfitta in altrettante partite.(4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6, Danilo 6, Tomiyasu 7, Hickey 7 (35’ st Denswil sv); Poli 6 (19’ st Medel 6), Schouten 7.5; Skov Olsen (47’ st Orsolini sv), Soriano 8, Palacio 7 (47’ st Santander sv); Barrow 6 (35’ st Sansone sv). In panchina: Da Costa, Dominguez, Bani, Mbaye, ...

Fantacalcio : Bologna-Parma 4-1: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - CalcioWeb : #BolognaParma 4-1, le pagelle di CalcioWeb: #Soriano devastante [FOTO] - - sportface2016 : #BolognaParma: le pagelle e i voti #SerieA - BasketUniverso : Virtus Bologna-Cantù, le pagelle: Pajola-Abass-Tessitori per una V a trazione italiana, per Cantù troppi flop - bologna_sport : Le pagelle della vittoria @Virtusbo su Cantù #LBA #basket -