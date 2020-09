Mercato - Idea Gagliardini per l'Atalanta: piace a Gasperini (Di lunedì 28 settembre 2020) Roberto Gagliardini di nuovo all' Atalanta , questa sarebbe l'Idea di Giampiero Gasperini secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano L'Eco di Bergamo . Il giocatore, cresciuto nel vivaio atalantino, sembra nutrire della stima del tecnico dei bergamaschi, ragion per cui non è da escludere un tentativo per riportarlo a ... Leggi su interdipendenza (Di lunedì 28 settembre 2020) Robertodi nuovo all', questa sarebbe l'di Giampierosecondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano L'Eco di Bergamo . Il giocatore, cresciuto nel vivaio atalantino, sembra nutrire della stima del tecnico dei bergamaschi, ragion per cui non è da escludere un tentativo per riportarlo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Idea Mercato - Idea Gagliardini per l'Atalanta: piace a Gasperini Inter Dipendenza Juventus, Pirlo: «A Roma gara importante, ora pensiamo al Napoli», ma la difesa fa acqua

ancora un’idea che l’allenatore bianconero dovrà trasformare in realtà. «Un’altra gara importante contro una grande squadra che si è rinforzata in questa sessione di mercato - l’analisi post gara di ...

Napoli, serve un mediano: Veretout blindato. Idea Nainggolan, il problema è l'Inter

Il Napoli a caccia di un mediano dopo la partenza del mediano brasiliano Allan passato agli inglesi dell'Everton.

