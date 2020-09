Liceo Manara | al via test rapidi | da sabato classe in quarantena

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – La Regione Lazio ha dato il via aiantigenicinelle scuole. Oggi le operazioni di screening hanno riguardato il’ di Roma, il ginnasio di Monteverde in cuisi era registrato un caso di positivita’. L’alunno della1D non era presente a scuola al momento della rilevazione, ma genitori e compagni disono stati avvisati tempestivamente dalla Asl Roma 3, che ha prescritto a tutti i compagni il tampone rapido e laper 14 giorni. “Chi e’ sottoposto ad isolamento domiciliare dovra’ misurare la temperatura e monitorare l’insorgenza di eventuali sintomi ed aver cura di informare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta”, ...

Gli alunni non dovranno più attendere giorni prima di sapere l'esito del tampone, ora sarà una questione di minuti. 30 per la precisione, così da sapere con rapidità se si è positivi o meno al coronav ...