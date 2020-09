Legge elettorale e liste bloccate, Salvini ci ripensa: “Si può andare a votare anche col Rosatellum, basta ridisegnare i collegi” (Di lunedì 28 settembre 2020) Matteo Salvini cambia idea. Ancora una volta il leader della Lega modifica il suo punto di vista sulla nuova Legge elettorale e sulla necessità di reintrodurre le preferenze. Dopo la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari l’ex ministro dell’Interno si era schierato contro le liste bloccate, spiegando al fattoquotidiano.it che “se mi portano una Legge elettorale come quella delle Regioni, che la sera del voto ti dice chi ha vinto e ci sono le preferenze a livello provinciale, io la voto in tre secondi”. Oggi invece ci ripensa: e chiede di tornare al voto anche con il Rosatellum, l’attuale Legge elettorale che prevede – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Matteocambia idea. Ancora una volta il leader della Lega modifica il suo punto di vista sulla nuovae sulla necessità di reintrodurre le preferenze. Dopo la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari l’ex ministro dell’Interno si era schierato contro le, spiegando al fattoquotidiano.it che “se mi portano unacome quella delle Regioni, che la sera del voto ti dice chi ha vinto e ci sono le preferenze a livello provinciale, io la voto in tre secondi”. Oggi invece ci: e chiede di tornare al votocon il, l’attualeche prevede – ...

Quelli che dovranno fare i conti con 345 seggi in meno. Camera e Senato da terno al lotto, intasamento per le regionali. Comunali a raffica nei prossimi due anni ...

Quando votare diventa un’umiliazione

«Da quando ho la maggiore età - scrive Maria Pia Amico, donna con disabilità - ho sempre potuto votare senza riscontrare grossi problemi, tranne che in occasione dell’ultima consultazione elettorale.

