Emisfero nord, rivista la temperatura più fredda di sempre: -70° (Di lunedì 28 settembre 2020) Proprio al termine dell'estate più calda degli ultimi 141 anni nell'Emisfero boreale, in questa zona del pianeta è stata rilevata la temperatura più fredda di sempre: -70°. Detto così sembra un ...

(ANSA) - SYDNEY, 28 SET - La Germania conta sull'idrogeno di fonte australiana, prodotto senza emissioni di CO2 usando energie rinnovabili, per conseguire gli obiettivi di decarbonizzare la sua indust ...

I tropici si stanno espandendo, la colpa è del riscaldamento dell’oceano subtropicale

Gli esperti dell’Awi spiegano che la colpa è dei cambiamenti climatici se le aree calde e secche dei tropici stanno puntando verso Nord e verso Sud.

Gli esperti dell'Awi spiegano che la colpa è dei cambiamenti climatici se le aree calde e secche dei tropici stanno puntando verso Nord e verso Sud.