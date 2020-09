Covid: Spagna prima in Europa per contagi. Oltre 1 mln di morti nel mondo (Di lunedì 28 settembre 2020) Da giorni il numero dei nuivi contagi continua a salire inesorabilmente, portando la Spagna ad essere la prima in Europa:Oltre 716mila persone contagiate. Il governo centrale studia nuovi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 settembre 2020) Da giorni il numero dei nuivicontinua a salire inesorabilmente, portando laad essere lain716mila personeate. Il governo centrale studia nuovi ...

NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - globalistIT : Nella capitale #Madrid, da giorni teatro di proteste contro le restrizioni anti-#Covid, milioni di cittadini sono s… - tusciaweb : Spagna prima in Europa per contagi da Covid, il paese verso nuove misure Madrid - Spagna prima in Europa per conta… - MiAirports : Area test #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e Gre… - StartMagNews : RT @ES1670: Perché in Spagna si criticano le politiche anti Covid -