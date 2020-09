Covid-19: usare il collutorio rende i baci più “sicuri”? (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid-19: no, usare il collutorio non rende i baci più “sicuri”. I collutori possono essere d’aiuto per certi aspetti della salute orale, come per esempio l’alito cattivo, il benessere delle gengive e la prevenzione della carie, ma bloccare la trasmissione del coronavirus non rientra tra le loro proprietà. Bisognerebbe dirlo alla star del serial Netflix “Riverdale” KJ Apa e alla sua collega Camilla Mendes, che giorni fa hanno postato su Instagram un video in cui si sciacquano per l’appunto la bocca prima di girare una scena in cui “ci danno dentro”. Il sottinteso è che adoperare un collutorio possa prevenire il diffondersi del virus. Covid-19: no, usare il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 28 settembre 2020)-19: no,ilnonpiù “sicuri”. I collutori possono essere d’aiuto per certi aspetti della salute orale, come per esempio l’alito cattivo, il benessere delle gengive e la prevenzione della carie, ma bloccare la trasmissione del coronavirus non rientra tra le loro proprietà. Bisognerebbe dirlo alla star del serial Netflix “Riverdale” KJ Apa e alla sua collega Camilla Mendes, che giorni fa hanno postato su Instagram un video in cui si sciacquano per l’appunto la bocca prima di girare una scena in cui “ci danno dentro”. Il sottinteso è che adoperare unpossa prevenire il diffondersi del virus.-19: no,il ...

