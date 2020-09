Calciomercato – Inter, in quattro ancora in bilico: tutti a centrocampo (Di lunedì 28 settembre 2020) In quattro non sicuri di rimanere all’Inter Ultima settimana di Calciomercato con l’Inter che cercherà in questi giorni di liberarsi degli esuberi. Secondo il Corriere dello Sport è il centrocampo il reparto con i maggiori dubbi dove ben quattro elemento sono in dubbio. “A centrocampo, ad esempio, Joao Mario a parte, devono essere considerate in bilico le posizioni di almeno 4 elementi: Vecino, Nainggolan, Eriksen e Brozovic. Per l’uruguayano, che non tornerà a disposizione prima di un mese e mezzo dopo l’Intervento al ginocchio, c’è una trattativa in corso con il Napoli”. “Mentre il Cagliari ha tutt’altro che abbandonato le speranze ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Innon sicuri di rimanere all’Ultima settimana dicon l’che cercherà in questi giorni di liberarsi degli esuberi. Secondo il Corriere dello Sport è ilil reparto con i maggiori dubbi dove benelemento sono in dubbio. “A, ad esempio, Joao Mario a parte, devono essere considerate inle posizioni di almeno 4 elementi: Vecino, Nainggolan, Eriksen e Brozovic. Per l’uruguayano, che non tornerà a disposizione prima di un mese e mezzo dopo l’vento al ginocchio, c’è una trattativa in corso con il Napoli”. “Mentre il Cagliari ha tutt’altro che abbandonato le speranze ...

