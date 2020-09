Borse 28 settembre | listini in ripresa

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 28 settembre 2020)282020. Chiusura in rialzo per idel Vecchio Continente. Si sta per concludere un mese difficile. MILANO –282020. Si chiude un lunedì molto caldo per i mercati con il mese che sta per chiudersi che è stato sicuramente molto complicato. Un andamento condizionato dal rischio di un nuovo lockdown in tutto il mondo per ladei contagi e tra le tensioni tra Stati Uniti e Cina. E sui prossimi dati potrebbero pesare anche i dati macroeconomici del terzo trimestre che arriveranno a breve.282020, apertura in rialzo Chiusura in rialzo per idel Vecchio Continente. Francoforte al termine della seduta si è rafforzata del 2,9%. In ...