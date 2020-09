Ariano Irpino | La Carità | “Andiamo avanti da soli più forti di prima”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Andiamodae piùdi prima. Ringrazio gli interlocutori che mi hanno dato fiducia programmatica e personale in questi giorni di discussione” Così Marco La Carità candidato sindaco del comune di. La Carità annuncia di non aver intavolato nessun apparentamento in vista del ballottaggio contro Enrico Franza. “Gli ideali non dividono ma uniscono – aggiunge Marco La Carità – soprattutto se alla base c’é il buon senso e l’amore per la città. Il vero cancro della politica sono i personalismi che portano a prese di posizione e divisioni. Quando si crede in un progetto ampio é necessario ...