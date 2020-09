Adesso spunta una "lista nera": ecco cosa succede in Vaticano (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppe Aloisi Il Papa avrebbe pronte altre "purghe". In Vaticano c'è preoccupazione per una presunta "black list". Il caso Becciu potrebbe dare il via "Altri cadranno". Questa è la voce che circola in Vaticano dopo il caso Becciu. Il Papa non ammette errori: la linea di Bergoglio punta alla trasparenza assoluta. In materia di finanze come in altre. E la battaglia, tra le mura leonine, potrebbe essere appena iniziata. Anche nel "cerchio magico" di Francesco. Quello di cui, secondo i retroscena dei tradizionalisti, pure il cardinale Becciu faceva parte. Jorge Mario Bergoglio non bada dunque agli "schieramenti". Non si tratta di essere o di non essere "bergogliani". Non è importante se si è ritenuti dei progressisti o dei conservatori. Il pontefice argentino, dopo un faccia a faccia, ha privato il cardinale dei suoi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppe Aloisi Il Papa avrebbe pronte altre "purghe". Inc'è preoccupazione per una presunta "black list". Il caso Becciu potrebbe dare il via "Altri cadranno". Questa è la voce che circola indopo il caso Becciu. Il Papa non ammette errori: la linea di Bergoglio punta alla trasparenza assoluta. In materia di finanze come in altre. E la battaglia, tra le mura leonine, potrebbe essere appena iniziata. Anche nel "cerchio magico" di Francesco. Quello di cui, secondo i retroscena dei tradizionalisti, pure il cardinale Becciu faceva parte. Jorge Mario Bergoglio non bada dunque agli "schieramenti". Non si tratta di essere o di non essere "bergogliani". Non è importante se si è ritenuti dei progressisti o dei conservatori. Il pontefice argentino, dopo un faccia a faccia, ha privato il cardinale dei suoi ...

taesmycupoftea : @springjksj sisi praticamente alla mia amica hanno già scalato i soldi dalla carta, però nell'account di kpoptown a… - CalcioWeb : Il Cts dice no alla riapertura degli stadi, ma adesso spunta un problema - - 3dc8 : @faberskj Ma questi son di Varese!?? A parte gli scherzi, so bene, oltretutto ci lavoro adesso(Milanofiori spunta a… - louisahoy_ : @Anchored_to_Lou ho chiuso l'app presa dal panico e adesso non spunta, spero non succeda nulla ?? - emanostradamus2 : @andreafasoli79 @paolofabbrinira @davidealgebris Al contrario, NON sono regolari. Scappano dai centri per non farsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso spunta Adesso spunta una "lista nera": ecco cosa succede in Vaticano il Giornale Adesso spunta una "lista nera": ecco cosa succede in Vaticano

Il Papa avrebbe pronte altre "purghe". In Vaticano c'è preoccupazione per una presunta "black list". Il caso Becciu potrebbe dare il via ...

Capuano, incredibile a Foggia: ufficiale l'addio del tecnico! Spunta un audio su Whatsapp

Eziolino Capuano non è più l'allenatore del Foggia. Dopo la presentazione in pompa magna qualche settimana fa, il colpo di scena.

Il Papa avrebbe pronte altre "purghe". In Vaticano c'è preoccupazione per una presunta "black list". Il caso Becciu potrebbe dare il via ...Eziolino Capuano non è più l'allenatore del Foggia. Dopo la presentazione in pompa magna qualche settimana fa, il colpo di scena.