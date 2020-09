A Roma un uomo si era barricato in casa e minacciava di far esplodere una bomba (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Si è arreso ai Carabinieri aprendo la porta della propria abitazione l'uomo che poco prima delle 19 si era barricato in casa minacciando di fare esplodere una bomba. Il Romano di 41 anni è stato portato via dai medici a bordo di un'autoambulanza scortato dai militari dell'Arma. Tutto è avvenuto all'ultimo piano di una palazzina di via Valeria Rufina, all'incrocio di via di Tor Marancia, dove una delle facciate è colorata con il murales "Bambino Redentore" dell'artista francese Seth. L'uomo ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli abitanti dello stabile che erano stati sgomberati dalle proprie abitazioni ed hanno dovuto attendere le fasi della trattativa con i Carabinieri ad una distanza di sicurezza. La ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Si è arreso ai Carabinieri aprendo la porta della propria abitazione l'che poco prima delle 19 si erainminacciando di fareuna. Ilno di 41 anni è stato portato via dai medici a bordo di un'autoambulanza scortato dai militari dell'Arma. Tutto è avvenuto all'ultimo piano di una palazzina di via Valeria Rufina, all'incrocio di via di Tor Marancia, dove una delle facciate è colorata con il murales "Bambino Redentore" dell'artista francese Seth. L'ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli abitanti dello stabile che erano stati sgomberati dalle proprie abitazioni ed hanno dovuto attendere le fasi della trattativa con i Carabinieri ad una distanza di sicurezza. La ...

Affaritaliani : Corruzione in Acea, Lanzalone nei guai L'uomo della Raggi a rischio processo - poliziadistato : Era un uomo di 53 anni il responsabile sui social delle offese choc a @LAnnibali Sfruttando un profilo fake e conn… - Agenzia_Ansa : Aggredisce due #carabinieri, uno spara e lo uccide. E' accaduto nella notte a #Roma, nei pressi dell' #Eur. L'uomo,… - SylviaGalli : Cardinale George Pell, tra qualche ora sarà in partenza da Sydney verso Roma. Accusato ingiustamente, ha trascorso… - ombrysan : RT @rrico_e: Per Roma,la mia città,voglio il meglio. Credo fermamente che dopo anni di disastri solo un uomo può far tornare Roma come era… -