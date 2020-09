Zaki: al Cairo continua l'attesa su esito udienza (Di domenica 27 settembre 2020) IL Cairo, 27 SET - continua l'attesa al Cairo per sapere quale sia la decisione di una corte di assise sulla custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'università ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 settembre 2020) IL, 27 SET -l'alper sapere quale sia la decisione di una corte di assise sulla custodia cautelare in carcere di Patrick George, lo studente egiziano dell'università ...

Continua l'attesa al Cairo per sapere quale sia la decisione di una corte di assise sulla custodia cautelare in carcere di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna accusato ...

Le maglie della giustizia egiziana continuano a stringere Patrick George Zaki che, dopo ben oltre sette mesi di reclusione, è in attesa al carcere cairota di Tora per sapere se la sua custodia cautela ...

