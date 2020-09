Tridico si difende | “Non ho deciso io l’aumento del mio stipendio”

Leggi su dire

(Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – Il giorno dopo la bufera esplosa sulla questione del raddoppio del suo stipendio, il presidente Inps si difende in prima persona. In una lettera inviata al direttore di ‘Repubblica‘, il quotidiano che ha sollevato il caso, Pasquale Tridico scrive: “Mi ha sorpreso il modo in cui e’ stata trattata la vicenda, che soprattutto in Rete ha scatenato centinaia di commenti sfociati anche in minacce e insulti alla mia persona. Ma a colpirmi e’ stato anche il fatto che nessuno del suo giornale mi abbia chiesto preventivamente una dichiarazione, con la quale avrei subito fatto chiarezza su molte cose”.