Traffico Roma del 27-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) Luceverdeno Bentrovati dalla redazione permane Qualche rallentamento sulla diramazionenord da Settebagni a raccordo verso la capitale senza situazione si vedrà MazziniSud trattore raccordo In quest’ultima direzione sul raccordo la circolazione è tornata scorrevole In entrambe le carreggiate i comandamenti poi sulla-fiumicino tra Parco dei Medici e via Isacco Newton verso l’Eur città la polizia locale Ci segnala degli allagamenti a causa delle forti piogge delle ultime ore in particolare in via Marco Simone in via Palmiro Togliatti all’altezza di via Quinto Publicio in direzione Tuscolana stasera 20:45 lo stadio Olimpico i giallorossi affronteranno la Juventus e sono pertanto possibili disagi in zona durante un afflusso e deflusso degli spettatori ci ...