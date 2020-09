The Courier | Recensione e trama (Di domenica 27 settembre 2020) The Courier non ha ricevuto gli elogi dei critici. È un film indipendente e a basso budget ma nonostante questo è comunque interessante. Jeffrey Dean Morgan come sempre merita il massimo dei voti per lo sforzo nelle sue interpretazioni. Nel cast anche l’attrice di Hong Kong Josie Ho, Mickey Rourke, Miguel Ferrer e Lily Taylor in ruoli secondari. trama di The Courier La trama vede Dean Morgan nei panni del corriere: un ragazzo che vive in un appartamento con un topo vivo che tratta come il suo animale domestico, oltre a consegnare pacchi, denaro, documenti ecc. Viene avvicinato da un uomo misterioso, un giorno, che gli offre un lavoro. Il compito del corriere: fare una a un uomo temuto dalla malavita criminale. Quando il corriere rifiuta, il ragazzo misterioso minaccia la sua famiglia e le loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020) Thenon ha ricevuto gli elogi dei critici. È un film indipendente e a basso budget ma nonostante questo è comunque interessante. Jeffrey Dean Morgan come sempre merita il massimo dei voti per lo sforzo nelle sue interpretazioni. Nel cast anche l’attrice di Hong Kong Josie Ho, Mickey Rourke, Miguel Ferrer e Lily Taylor in ruoli secondari.di TheLavede Dean Morgan nei panni del corriere: un ragazzo che vive in un appartamento con un topo vivo che tratta come il suo animale domestico, oltre a consegnare pacchi, denaro, documenti ecc. Viene avvicinato da un uomo misterioso, un giorno, che gli offre un lavoro. Il compito del corriere: fare una a un uomo temuto dalla malavita criminale. Quando il corriere rifiuta, il ragazzo misterioso minaccia la sua famiglia e le loro ...

cadononannego : MA STO CAZZO DI TRAILER DI THE COURIER ANCORA NON È USCITO MA PERCHÉ I FILM DI BENEDICT SONO SEMPRE UN PARTO - journalismjobs : [USA] Associate Editor, The Copper Courier -