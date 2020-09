Terribile incidente in una miniera carbone in Cina: scoppia un incendio, almeno 16 morti per intossicazione (Di domenica 27 settembre 2020) Sono almeno 16 i minatori morti e un altro è in condizioni critiche, a causa di un incidente verificatosi in una miniera di carbone in Cina, dove un incendio a un nastro trasportatore ha rilasciato pericolosi livelli di monossido di carbonio. Lo scrivono l’agenzia Xinhua e l’emittente Cctv. L’incidente si è verificato nella miniera statale di carbone di Songzao, vicino alla città di Chongqing nel distretto di Qijiang, nel sud-ovest della Cina. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire le cause dell’incidente, mentre i medici lottano per salvare la vita del 17° minatore intossicato.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Sono16 i minatorie un altro è in condizioni critiche, a causa di unverificatosi in unadiin, dove una un nastro trasportatore ha rilasciato pericolosi livelli di monossido di carbonio. Lo scrivono l’agenzia Xinhua e l’emittente Cctv. L’si è verificato nellastatale didi Songzao, vicino alla città di Chongqing nel distretto di Qijiang, nel sud-ovest della. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire le cause dell’, mentre i medici lottano per salvare la vita del 17° minatore intossicato.L'articolo Meteo Web.

NewSicilia : ???????????????????? - Lo schianto contro un albero e la corsa in ospedale: 31enne in prognosi riservata. #Cronaca… - zazoomblog : Un terribile incidente in moto e il rischio di paralisi: la pilota Ana Carrasco mostra l’incredibile cicatrice sull… - zazoomblog : Un terribile incidente in moto e il rischio di paralisi: la pilota Ana Carrasco mostra l’incredibile cicatrice sull… - LuciaMosca1 : (Pescara, terribile incidente a Montesilvano: donna di 41anni investita sulle strisce pedonali in via Chiarini) Se… - zazoomblog : Terribile incidente in Ucraina: aereo militare precipita nella regione di Kharkiv 22 vittime [VIDEO] - #Terribile… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Terribile incidente in via Vittorio Emanuele: 31enne si schianta contro un albero, in prognosi riservata al Policlinico NewSicilia "Abusi su tre nipotine e una figlia" Scatta la denuncia e finisce in cella

Sessantenne arrestato dalla Squadra mobile: l’indagine è partita dopo il racconto di una delle vittime . Una bambina ha detto tutto alla mamma che si è rivolta subito alle forze dell’ordine accusando ...

Omicidio stradale Indagato trasportatore

L’uomo alla guida di un furgone si è scontrato con un artigiano che viaggiava su uno scooter. Lo schianto vicino a Empoli ...

Sessantenne arrestato dalla Squadra mobile: l’indagine è partita dopo il racconto di una delle vittime . Una bambina ha detto tutto alla mamma che si è rivolta subito alle forze dell’ordine accusando ...L’uomo alla guida di un furgone si è scontrato con un artigiano che viaggiava su uno scooter. Lo schianto vicino a Empoli ...