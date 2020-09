Scontri fra Azerbajian e Armenia, morti e feriti anche tra i civili (Di domenica 27 settembre 2020) Uno scontro duro quello tra L’Azerbaijan e L’Armenia. I primi hanno lanciato una controffensiva all’esercito armeno nella regione del Nagorno-Karabakh. Il ministro della Difesa Azero ha detto di aver lanciato questa controffensiva per cercare di allontanare le forze armate dell’Armenia ed eliminare tutte le loro attività garantendo la sicurezza della popolazione civile. Bombardamenti nella linea di confine tra Azerbaijan e Armenia Sono stati abbattuti diversi aerei ed elicotteri delle forze armate azere. Si sta bombardando tutta la linea del fronte e anche la capitale Stepanakert reclamata da tempo dall’Azerbajian. Intanto il presidente del Nagorno Karabakh Araik Harutyunyan ha detto in Parlamento durante una riunione di emergenza di aver proclamato una legge ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 settembre 2020) Uno scontro duro quello tra L’Azerbaijan e L’. I primi hanno lanciato una controffensiva all’esercito armeno nella regione del Nagorno-Karabakh. Il ministro della Difesa Azero ha detto di aver lanciato questa controffensiva per cercare di allontanare le forze armate dell’ed eliminare tutte le loro attività garantendo la sicurezza della popolazione civile. Bombardamenti nella linea di confine tra Azerbaijan eSono stati abbattuti diversi aerei ed elicotteri delle forze armate azere. Si sta bombardando tutta la linea del fronte ela capitale Stepanakert reclamata da tempo dall’. Intanto il presidente del Nagorno Karabakh Araik Harutyunyan ha detto in Parlamento durante una riunione di emergenza di aver proclamato una legge ...

