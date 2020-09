Ritrovata Eva | la 16enne scomparsa mercoledì scorso | ecco dov’era

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) Sassuolo, ladi Eva e l’appello per ritrovarla. La sedicenne era uscita per andare a scuola, ma da mercoledì si sono perse le sue tracce. Gli appelli del sindaco di Sassuolo e della famiglia hanno scosso la coscienza di tutti, al fine di poter ritrovare la ragazza e riportarla a casa dai propri cari. Non sempre si pensa al peggio e per Eva la vicenda si è conclusa bene. A dare l’annuncio il sindaco di Sassuolo, Gianfrancesco Menani, apparso visibilmente provato alla luce delladella minorenne. Una sensibilità, quella dimostrata da parte del primo cittadino, ripagata dall’impegno di tutti. Eva è statae al sindaco l’onere di dare l’annuncio ufficiale a tutti.. “Eva è stataa Pavia a casa di amici. La stiamo ...