NBA Playoff 2020, niente rimonta per Denver: LeBron guida i Lakers in gara-5, Finals per i gialloviola (Di domenica 27 settembre 2020) niente rimonta da 3-1 per i Denver Nuggets, dato che i Los Angeles Lakers vincono anche gara-5: i gialloviola tornano alle NBA Finals a distanza di 10 anni. Condottiero LeBron James con una tripla doppia da 38 punti (16 nella frazione finale), 16 rimbalzi e 10 assist, affiancato dai 27 di Anthony Davis. Dall’altra parte non basta ciò che è rimasto dei Nuggets: 20 Nikola Jokic (frenato dai falli) e 19 per Jamal Murray (in difficoltà con gli infortuni). Si attende ora la fine della serie tra Heat e Celtics. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) . Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020)da 3-1 per iNuggets, dato che i Los Angelesvincono anche-5: itornano alle NBAa distanza di 10 anni. CondottieroJames con una tripla doppia da 38 punti (16 nella frazione finale), 16 rimbalzi e 10 assist, affiancato dai 27 di Anthony Davis. Dall’altra parte non basta ciò che è rimasto dei Nuggets: 20 Nikola Jokic (frenato dai falli) e 19 per Jamal Murray (in difficoltà con gli infortuni). Si attende ora la fine della serie tra Heat e Celtics. GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (VIDEO) IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI (in aggiornamento) .

