Napoli Genoa 6-0: cronaca e tabellino (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Napoli disintegra il Genoa con una vittoria dal risultato tennistico. Gli azzurri trionfano 6-0 al San Paolo grazie alla doppietta di Lozano e alle reti di Mertens, Elmas, Politano e Zielinski. Prestazione più che convincente della squadra di Gattuso che conquista la seconda vittoria in due partite di campionato. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 6-0 MOVIOLA 91′ FISCHIO FINALE 90′ Prime ammonizioni – Fasi concitate della partita. Si scatenano alcuni parapiglia. Ammonito Destro, Masiello e Osimhen. 86′ ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Ildisintegra ilcon una vittoria dal risultato tennistico. Gli azzurri trionfano 6-0 al San Paolo grazie alla doppietta di Lozano e alle reti di Mertens, Elmas, Politano e Zielinski. Prestazione più che convincente della squadra di Gattuso che conquista la seconda vittoria in due partite di campionato. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi6-0 MOVIOLA 91′ FISCHIO FINALE 90′ Prime ammonizioni – Fasi concitate della partita. Si scatenano alcuni parapiglia. Ammonito Destro, Masiello e Osimhen. 86′ ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscalcionapoli1 : Il Genoa dura un tempo e il Napoli gliene fa sei: Lozano e Mertens in spolvero, disastro Lerager #ForzaNapoliSempre - titty_napoli : RT @CucchiRiccardo: Al di là della evidente differenza di valori rispetto al #Genoa, questo #Napoli ha un bel potenziale a mio giudizio. Ce… -