Napoli Genoa 1-0 LIVE: Lerager a un passo dal pareggio (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 1-0 MOVIOLA 18′ Tiro Napoli – Gli azzurri partono in contropiede con Osimhen. Il nigeriano serve Mertens che mette Lozano a tu per tu con Marchetti. Il messicano calcia però a lato. 17′ Occasione Genoa – Gran giocata di Pjaca in area di rigore. Lerager si trova il pallone sul dischetto del rigore, ma col sinistro cicca clamorosamente. 10′ GOL ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 18′ Tiro– Gli azzurri partono in contropiede con Osimhen. Il nigeriano serve Mertens che mette Lozano a tu per tu con Marchetti. Il messicano calcia però a lato. 17′ Occasione– Gran giocata di Pjaca in area di rigore.si trova il pallone sul dischetto del rigore, ma col sinistro cicca clamorosamente. 10′ GOL ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - rompebanca : Serie A de Italia Final - Spezia 1-4 Sassuolo Final - Verona 1-0 Udinese 21' - Crotone 0-0 AC Milan 21' - Napoli 1-0 Genoa - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #NapoliGenoa: il VIDEO del GOL di #Lozano -