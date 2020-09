MotoGP, Quartararo: “Ho sofferto molto l’ultimo mese, ora sono felice” (Di domenica 27 settembre 2020) “Ho sofferto molto l’ultimo mese, non essere tornato sul gradino più alto del podio non è stato semplice. Ora sono felice e voglio ringraziare il mio team“. Lo ha dichiarato Fabio Quartararo dopo la vittoria del Gran Premio della Catalogna. “Ho praticamente distrutto la gomma e le Suzuki erano davvero veloci a fine gara – ha aggiunto il pilota francese della Yamaha Petronas -. Ma ieri è stato importante trovarsi davanti in qualifica e anche se non ho cominciato bene la gara sono riuscito a fare dei sorpassi puliti. Quando riusciamo a superare in rettilineo riusciamo ad avere tutte le carte per giocarci la vittoria“. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Hol’ultimo, non essere tornato sul gradino più alto del podio non è stato semplice. Orafelice e voglio ringraziare il mio team“. Lo ha dichiarato Fabiodopo la vittoria del Gran Premio della Catalogna. “Ho praticamente distrutto la gomma e le Suzuki erano davvero veloci a fine gara – ha aggiunto il pilota francese della Yamaha Petronas -. Ma ieri è stato importante trovarsi davanti in qualifica e anche se non ho cominciato bene la garariuscito a fare dei sorpassi puliti. Quando riusciamo a superare in rettilineo riusciamo ad avere tutte le carte per giocarci la vittoria“.

