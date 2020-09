MotoGP | in Catalogna il re è Quartararo Rossi cade | Morbidelli quarto

(Di domenica 27 settembre 2020) Fabiofirma il suo terzo successo stagionale dopo la doppietta di Jerez. Il francese della Yamaha Petronas domina in, tornando in testa al Mondiale, complice anche la caduta di ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12 elogia pubblicamente il suo nuovo compagno di squadra: 'Pilota di un calibro diverso' #CatalanGP… - SkySportMotoGP : ?? È IL TRIONFO DEL DIABLO! (?? #MotoGP) Colpaccio Suzuki, Morbido fuori dal podio I risultati ?… - SkySportMotoGP : ? CADUTO VALENTINO ROSSI? (-7 giri ??) Quartararo vola in testa con 3' su Morbido Il LIVE ? - GazzettaDelSud : Quartararo vince in Catalogna e torna leader della MotoGp, ritirati Rossi e Dovizioso - Gazzetta_it : VIDEO #Dovizioso, il contatto con #Zarco e la caduta. E anche #ValentinoRossi finisce a terra #MotoGp #GpCatalogna… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Catalogna

Tutto è pronto in Spagna per l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2020. Si corre a Barcellona a Montmelò il MotoGP Gran Premio della Catalogna. Dopo le qualifiche mozzafiato andate in scena nella ...La classifica dei piloti aggiornata dopo il Gran Premio di Catalogna 2020. Fabio Quartararo, grazie alla vittoria, balza al comando con 108 punti. Gran passo in avanti per Joan Mir, che guadagna due p ...