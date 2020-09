Mondiali Imola 2020, prova in linea uomini Elite oggi in tv: orari e diretta streaming (Di domenica 27 settembre 2020) Domenica 27 settembre è il giorno della prova in linea uomini Elite dei Mondiali di Imola 2020, che si chiudono con la corsa più attesa che vede al via tutti i migliori corridori delle corse di un giorno. In palio la maglia iridata lungo i 258,2 chilometri caratterizzati dai 13 giri del circuito intorno all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Una corsa che promette spettacolo, con Sportface.it che ve la racconterà in tempo reale fin dalla partenza senza farvi perdere assolutamente nulla. IL PERCORSO E L’ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA orari E TV – I corridori prenderanno il via alle 9:45, con l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:45 e le ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Domenica 27 settembre è il giorno dellaindeidi, che si chiudono con la corsa più attesa che vede al via tutti i migliori corridori delle corse di un giorno. In palio la maglia iridata lungo i 258,2 chilometri caratterizzati dai 13 giri del circuito intorno all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di. Una corsa che promette spettacolo, con Sportface.it che ve la racconterà in tempo reale fin dalla partenza senza farvi perdere assolutamente nulla. IL PERCORSO E L’ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIAE TV – I corridori prenderanno il via alle 9:45, con l’arrivo è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:45 e le ...

LiaCapizzi : ORO di Filippo Ganna nella cronometro ai Mondiali di Ciclismo di Imola. Che impresa! Il 24enne piemontese 'volante'… - sbonaccini : Presentati Mondiali di Ciclismo che si correranno da domani a domenica a Imola. Solo pochi mesi fa sembrava impossi… - flavioserafini : Mondiali Ciclismo Imola. Illustrazione creata su un poster del Mondiale 68. #Imola2020 @Imola_Er2020 #ciclismo… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Ciclismo #Imola2020 Tutto pronto per la prova in linea uomini Elite, il percorso e l'altimetria della corsa che assegna… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Ciclismo #Imola2020 I favoriti della prova in linea di domani, #Italia outsider con #Nibali e tante alternative ma i pi… -