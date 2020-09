Maltempo e alberi caduti, decine di interventi dei Vigili del fuoco di Nuoro (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 133 times, 133 visits today, Notizie Simili: Nuoro senza acqua, oltre 100 interventi dei Vigili… L'impegno della macchina dell'antincendio che ha… Sa die de Sa Sardigna, l'... Leggi su galluraoggi (Di domenica 27 settembre 2020) , Visited 133 times, 133 visits today, Notizie Simili:senza acqua, oltre 100dei… L'impegno della macchina dell'antincendio che ha… Sa die de Sa Sardigna, l'...

emergenzavvf : #Maltempo #Salerno, dal mattino oltre 40 interventi svolti dai #vigilidelfuoco: una tromba d’aria si è abbattuta su… - LatinaQTW : Grossi cumuli di sabbia hanno invaso la carreggiata formando delle piccole barriere. - CronacheNuoresi : #Nuoro. Decine di interventi dei VVF per liberare sedi stradali e mettere in sicurezza di criticità - UnoTvnews : Maltempo, disagi nel salernitano: frane, alberi sradicati e strutture divelte in diversi Comuni - SilviaaOrtolani : RT @leogin83: Giusto due giorni fa è caduto l’albero accanto... meno male sono finiti gli alberi #ATestaAlta e #PanciaATerra #ilventostacam… -