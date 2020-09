Lega: Salvini, 'un bilocale a Milano e in affitto a Roma, altro che villa in costa Smeralda' (Di domenica 27 settembre 2020) Voghera (Pv), 27 set. (Adnkronos) - "Oggi c'rera anche un giornale che mi assegnava una villa in costa Smeralda: ditemi dove, non lo sapevo. Ho un bilocale a Milano e sto in affitto a Roma, se Travaglio riesce a darmi una villa in costa Smeralda... Poi peraltro trecentomila euro, con trecentomila euro secondo me in costa Smeralda non compri tantissimo". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Voghera. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Voghera (Pv), 27 set. (Adnkronos) - "Oggi c'rera anche un giornale che mi assegnava unain: ditemi dove, non lo sapevo. Ho une sto in, se Travaglio riesce a darmi unain... Poi pertrecentomila euro, con trecentomila euro secondo me innon compri tantissimo". Lo ha affermato il segretario della, Matteo, durante un comizio a Voghera.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Settembre: La villa con i fondi della Lega Salvini. 311 - Capezzone : Su @atlanticomag l’opinione di @Musso___: Salvini, la Lega e le opposizioni diffidino dei consigli di Mieli e di ch… - fattoquotidiano : LA VILLA IN SARDEGNA / OPERAZIONE SOSPETTA 311 mila euro del 2x1000 versati al solito Barachetti, usati per un immo… - notte33 : RT @LaPrimaManina: Secondo un’inchiesta di #PresaDiretta, trasmessa domani su Rai 3, parte dei fondi del 2 per mille della #Lega Salvini Pr… - Renato47Rm : Inps: fu il governo M5s-LEGA (di Salvini) ad avviare l’aumento di stipendio di Tridico. -