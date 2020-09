L’Allieva 3 | tutti i personaggi

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 27 settembre 2020) L'Allieva 3 - Sergio Assisi L’Allieva originale della fiction di Rai 1 è una, ma diintorno a lei ce ne sono sempre stati tanti: tra la sua famiglia, i professori, gli amici, fidanzati, poliziotti e colleghi, Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) non è stata mai sola, e adesso farà la conoscenza di un uomo e una donna destinati a diventare molto importanti nella sua vita. L’uomo è Giacomo, a cui presta il volto Sergio Assisi, che sarà un “cognato” impegnativo, mentre la donna avrà il volto di Antonia Liskova e sarà per lei un esempio e un nuovo mentore da non deludere mai. Conosciamoli meglio. L’Allieva 3:ed interpreti Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) Alice non è più un’allieva. È un medico legale a...