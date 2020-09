In mare per salvare due ragazzini. Così i figli di Aurelio Visalli hanno perso il padre (Di domenica 27 settembre 2020) Un’intera comunità, quella di Milazzo in provincia di Messina, piange la morte di Aurelio Visalli, 40 anni, padre di due bambini, scomparso tra i flutti per aver salvato con il suo coraggio la vita di due ragazzini. Due ragazzini di 15 e 13 anni ieri, avventatamente, hanno deciso di fare un bagno, sulla … L'articolo In mare per salvare due ragazzini. Così i figli di Aurelio Visalli hanno perso il padre proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 27 settembre 2020) Un’intera comunità, quella di Milazzo in provincia di Messina, piange la morte di, 40 anni,di due bambini, scomparso tra i flutti per aver salvato con il suo coraggio la vita di due. Duedi 15 e 13 anni ieri, avventatamente,deciso di fare un bagno, sulla … L'articolo Inperdue. Così idiilproviene da leggilo.org.

