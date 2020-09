Il Sassuolo non fa sconti, Spezia travolto 4-1 (Di domenica 27 settembre 2020) Il Sassuolo non fa sconti e l'avventura in Serie A dello Spezia inizia con una sconfitta pesante. A Cesena la squadra di Italiano perde 4-1 contro gli uomini di De Zerbi e deve fare subito i conti con il salto di categoria nel lunch match della seconda giornata. Al Manuzzi i liguri resistono un tempo e dopo una perla di Djuricic (12') pareggiano i conti con Galabinov (30'). Nella ripresa poi i neroverdi dilagano grazie alle reti di Berardi (rigore 64'), Defrel (66') e Caputo ('76).Risultati (seconda giornata): Torino-Atalanta 2-4, Cagliari-Lazio 0-2, Sampdoria-Benevento 2-3, Inter-Fiorentina 4-3, Domenica 27 settembre: Spezia-Sassuolo 1-4, Hellas Verona-Udinese ore 15, Napoli-Genoa ore 18, Crotone-Milan ore 18.00, Roma-Juventus ore 20.45, Lunedì 28 settembre: Bologna-Parma ore 20.45Classifica ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 settembre 2020) Ilnon fae l'avventura in Serie A delloinizia con una sconfitta pesante. A Cesena la squadra di Italiano perde 4-1 contro gli uomini di De Zerbi e deve fare subito i conti con il salto di categoria nel lunch match della seconda giornata. Al Manuzzi i liguri resistono un tempo e dopo una perla di Djuricic (12') pareggiano i conti con Galabinov (30'). Nella ripresa poi i neroverdi dilagano grazie alle reti di Berardi (rigore 64'), Defrel (66') e Caputo ('76).Risultati (seconda giornata): Torino-Atalanta 2-4, Cagliari-Lazio 0-2, Sampdoria-Benevento 2-3, Inter-Fiorentina 4-3, Domenica 27 settembre:1-4, Hellas Verona-Udinese ore 15, Napoli-Genoa ore 18, Crotone-Milan ore 18.00, Roma-Juventus ore 20.45, Lunedì 28 settembre: Bologna-Parma ore 20.45Classifica ...

ZZiliani : Questo sarebbe il meno. Al primo gol di Ronaldo (al Sassuolo), due estati fa, Caressa ci raccontò che avevano esult… - DavidAmoyal : RT @alexfrosio: 50 conclusioni in due partite per il Sassuolo. Cinquanta. Ma possesso e costruzione dal basso non servono, sono solo onanis… - jerryscottismo : @tuttapposter @maurolarochelle Ma certo anche se Spalletti prima del livello “intermedio” ha raggiunto una CL con l… - EmilioPolverin4 : @Solotoro76 Se era buono a 30 anni non stava a Sassuolo a giocare/nongiocare - Gregriso : @Valerio67313912 Non sono d’accordo, ma proprio per niente. 16 gol con l’Empoli, 20 con il Sassuolo. Con una grande… -