Genoa, Maran: "Risultato pesante, ma non dobbiamo farcelo scivolare addosso. Balotelli? Non è un mio calciatore"

Rolando Maran commenta la bruttissima sconfitta del Genoa a Napoli. I liguri sono stati travolti 6-0 dalla squadra di Gattuso al San Paolo e il tecnico del Grifone non è soddisfatto.

LE PAROLE DI MARAN

"Già la vigilia di questa partita è stata strana, all'una di notte stavamo ancora cercando di capire come organizzarci per questa partita e si parlava di tamponi. Questo non deve diventare un alibi, dopo aver disputato una buona prima frazione ci siamo spenti, il secondo gol subito ci ha tagliato le gambe. Fa male prendere le reti in questo modo, adesso dobbiamo avvicinarci al Genoa che è sceso in campo nel primo tempo e dimostrare che non siamo la squadra vista nel secondo.

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli "si diverte" e batte 6-0 il Genoa al San Paolo. L'inizio della squadra di Gattuso è il preludio alla brutta serata degli ospiti. Bastano 10 minuti per sbloccarla: Merten ...

