Doppio Ronaldo salva la Juve in 10: è 2-2 all’Olimpico (Di domenica 27 settembre 2020) Un pareggio stratosferico quello andato in scena questa sera all’Olimpico tra la Roma di Fonseca e la Juve di Andrea Pirlo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 31′ con Veretout che dal dischetto è rimasto glaciale. La Juve ritorna in parità nel finale di primo tempo con un rigore battuto alla perfezione da Cristiano Ronaldo prima del nuovo vantaggio giallorosso firmato dal solito Veretout che chiude la prima frazione di gioco con una doppietta. Nella ripresa i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Rabiot con Dzeko – uomo mercato accostato ai bianconeri – che stampa la sfera sul palo prima del nuovo pari di Cristiano Ronaldo al 70′ che chiude sul 2-2. Foto: twitter Roma L'articolo Doppio Ronaldo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Un pareggio stratosferico quello andato in scena questa sera all’Olimpico tra la Roma di Fonseca e ladi Andrea Pirlo. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 31′ con Veretout che dal dischetto è rimasto glaciale. Laritorna in parità nel finale di primo tempo con un rigore battuto alla perfezione da Cristianoprima del nuovo vantaggio giallorosso firmato dal solito Veretout che chiude la prima frazione di gioco con una doppietta. Nella ripresa i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Rabiot con Dzeko – uomo mercato accostato ai bianconeri – che stampa la sfera sul palo prima del nuovo pari di Cristianoal 70′ che chiude sul 2-2. Foto: twitter Roma L'articolo...

SerieA : Quel doppio passo e quell’accelerazione pazzesca. ?? ?? Buon compleanno @Ronaldo! ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - clikservernet : Doppio Ronaldo salva la Juve in 10: è 2-2 all’Olimpico - Noovyis : (Doppio Ronaldo salva la Juve in 10: è 2-2 all’Olimpico) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Roma-Juventus 2-2, doppio Veretout e doppio Ronaldo: in 10 i bianconeri tengono - efacilissimo : Non scoprite l'acqua calda con il discorso del doppio giallo a Rabiot. Pirlo ha preso un rischio per mettere subito… -