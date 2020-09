Disoccupata trova un portafoglio con oltre 1 800 euro in contanti | lo porta ai carabinieri

(Di domenica 27 settembre 2020) Una donna senza lavoro si è rivolta aiperchè rintracciassero il proprietario dele del denaro da leiti per strada Un gesto di altruismo e generosità come pochi se ne vedono di questi tempi. Tanto più se si pensa che la persona protagonista di questa storia è, una 30enne che, mentre … L'articolo NewNotizie.it.

Ha trovato un portafoglio per terra e quando lo ha aperto si è accorta che c’erano dentro 1.850 euro insieme ai documenti del proprietario. Una cifra mica da poco. La trentenne, disoccupata, non è per ...Una trentenne di San Cataldo con senso civico ha portato dai Carabinieri un portafoglio che aveva trovato per strada che custodiva al suo interno ben 1 ...