Che tempo che fa: ospiti Diletta Leotta, Luigi Di Maio e il medico Anthony Fauci, stasera su Rai3 (Di domenica 27 settembre 2020) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 dalle 20:00 con la prima puntata della nuova stagione e tra i tanti ospiti ci saranno anche Diletta Leotta, Luigi Di Maio e lo scienziato Anthony Fauci. Che tempo Che Fa di Fabio Fazio compie 18 anni e torna stasera su Rai3 dalle 20:00 in compagnia di tanti ospiti e dei suoi insostituibili protagonisti. Nella stagione 2020/2021, accanto a Fabio Fazio, l'atteso ritorno di Luciana Littizzetto, insieme a Filippa Lagerback, al Mago Forest, a Gigi Marzullo, a Nino Frassica e ad Ale e Franz. Enrico Brignano entra nel cast fisso e viene inaugurato uno spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020) Cheche fa tornasudalle 20:00 con la prima puntata della nuova stagione e tra i tantici saranno ancheDie lo scienziato. CheChe Fa di Fabio Fazio compie 18 anni e tornasudalle 20:00 in compagnia di tantie dei suoi insostituibili protagonisti. Nella stagione 2020/2021, accanto a Fabio Fazio, l'atteso ritorno di Luciana Littizzetto, insieme a Filippa Lagerback, al Mago Forest, a Gigi Marzullo, a Nino Frassica e ad Ale e Franz. Enrico Brignano entra nel cast fisso e viene inaugurato uno spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto ...

Capezzone : E questi signori di Huffington Post sarebbero i garantisti? I fautori della presunzione di innocenza? Quelli che, n… - AlbertoBagnai : Torno sul blog dopo tanto tempo per accorgermi che con la crisi la qualità dello spam è decisamente migliorata... - CarloCalenda : Si. Come sempre accade nelle cose che fai quando vedi dei progressi. Per crescere ci vuole tempo, lavoro e passione… - EUPH0RIAE : ho appena fatto caso ad un dettaglio e rido. il soon degli artisti racchiude un periodo indeterminato di tempo che… - tsvkino : sono ancora nervosa per questa cosa che ci hanno dato solo 12 ore di tempo come se fosse scontato che abbiamo tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tempo Che Tempo che Fa, Anthony Fauci ospite: chi è l’italoamericano a capo della squadra anti-coronavirus… Il Fatto Quotidiano SALERNITANA: dodici gare di fila con la difesa bucata

Il primo gol, ma non la prima vittoria per la Salernitana di Fabrizio Castori che ha iniziato questo torneo con un pareggio che per i granata è, peraltro, il primo in Serie B contro la ...

Tra Armenia e Azerbaigian è guerra, morti tra i civili

Da questa mattina violenti scontri al confine per il controllo del Nagorno Karabakh. Accuse incrociate tra i due governi. Mosca e Ankara si mobilitano, l’ambasciata Usa aveva avvertito i propri concit ...

Il primo gol, ma non la prima vittoria per la Salernitana di Fabrizio Castori che ha iniziato questo torneo con un pareggio che per i granata è, peraltro, il primo in Serie B contro la ...Da questa mattina violenti scontri al confine per il controllo del Nagorno Karabakh. Accuse incrociate tra i due governi. Mosca e Ankara si mobilitano, l’ambasciata Usa aveva avvertito i propri concit ...