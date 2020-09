Bologna, Mihajlovic: "Non più di 1.000 allo stadio? Non commento" (Di domenica 27 settembre 2020) Bologna - "Non dico niente... io non faccio polemiche" perché " quello che volevo dire poi magari non sarebbe piaciuto a molti e allora... non commento" . Così l'allenatore del Bologna Sinisa ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- "Non dico niente... io non faccio polemiche" perché " quello che volevo dire poi magari non sarebbe piaciuto a molti era... non" . Così l'allenatore delSinisa ...

DiMarzio : #Bologna, #Mihajlovic: '#Orsolini? Se non si sveglia finisce in tribuna' - FBiasin : L’unico difensore del #Bologna in grado di fermare #Ibrahimovic è #Mihajlovic. #MilanBologna - fisco24_info : Bologna, Mihajlovic: 'Troppe critiche a noi, Milan più forte': 'Ambiziosi sì ma anche realisti, cerchiamo sempre pa… - sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Non più di 1.000 allo stadio? Non commento': Il tecnico rossoblù: 'Quello che volevo dire po… - milanmagazine_ : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Siamo ambiziosi ma anche realisti, troppe polemiche dopo il Milan, 1000 tifosi allo stadio?… -