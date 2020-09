Ballando | Mussolini-Lucarelli | rissa violentissima | la Carlucci è costretta ad intervenire

Leggi su baritalianews

(Di domenica 27 settembre 2020) “con le stelle” è finalmente ripartito e, pur se con qualche mancanza ha iniziato a riscuotere il successo di sempre tanto che, il sabato sera tra “con le stelle” su Rai 1 e “Tu si que vales” su canale 5 il telespettatore ha davvero un bel scegliere. Due trasmissioni completamente diverse ma allo stesso modo accattivanti pur se per presupposti diversi. Al momento la trasmissione è orfana di Samuel Peron che non ha ancora avuto un tampone dall’esito negativo e, dunque non può tornare in trasmissione e Raimondo Todaro convalescente dopo l’intervento di appendicite. Elisa Isoardi ha ballato da sola orfana di Raimondo Todaro Elisa Isoardi, nella puntata di ieri, ha ballato da sola perché Raimondo Todaro è ancora convalescente dopo l’intervento di ...